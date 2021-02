Striscia la Notizia, "chi porta Casalino a fare pipì?": Giuseppe Conte umiliato davanti a tutti

02 febbraio 2021 a

Il “vespone” di Striscia la Notizia ha colpito anche durante i giorni infuocati del tavolo di confronto tra Pd, M5s e Iv, finito con un nulla di fatto. La frattura tra le forze politiche che sostenevano Giuseppe Conte appare ormai insanabile, tanto è vero che Roberto Fico ha rimesso il suo mandato esplorativo, prendendo atto dell’impossibilità di giungere ad un accordo. Il presidente Sergio Mattarella da arbitro diventa giocatore, dato che a questo punto è lui a dover decidere come procedere per risolvere una crisi di governo che diventa di ora in ora sempre più imbarazzante.

Il “vespone” del tg satirico di Antonio Ricci ha messo nel mirino Giuseppe Conte, che è scomparso in attesa di sapere che ne sarà di lui: al momento le possibilità di un Conte ter sembrano ridotte al lumicino, quindi il premier (ormai ex) potrebbe risultare il primo grande sconfitto di questa crisi. “Sono preoccupatissimo - ha dichiarato il “vespone” davanti a Mattia Fantinati del M5s - ma dove è finito Conte? Non si vede più, se non esce più chi porta Rocco Casalino a fare pipì?”. Non contento, ha aggiunto una frecciatina anche su Lucia Azzolina: “Molti vorrebbero la sua testa. Non dovrebbe essere difficile nel M5s trovare un sostituto? Tanto tra voi ci sono tante teste di azzo… lina”.

