Grande Fratello Vip, "un bigliettino in bagno per Andrea Zenga". Passionaccia: tra poche ore una notte di fuoco con... lei?

Una nuova storia potrebbe nascere nella casa del Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini su Canale 5. Da una parte Andrea Zenga, protagonista nelle ultime settimane di uno spaccato di vita privata che ha commosso tutti, e dall'altra Adua Del Vesco (al secolo Rosalinda). Cosa è accaduto? All'improvviso, a quanto pare, le tenerezze nella casa non mancano. "Ieri gli ho scritto un bigliettino. Ho scritto: ‘Penso che capirai chi te lo ha mandato, una persona talmente timida da non riuscire a dirtelo in faccia. Mi è piaciuto tanto come hai affrontato la situazione. Sei un uomo dai valori rari da trovare oggi. Lo hai dimostrato in quella situazione ma lo dimostri ogni giorno con il tuo modo di fare e con la persona che sei", dice Adua.

Potremmo trovarci di fronte alla seconda storia d'amore dopo quella tra Pretelli e Giulia Salemi, che ormai volano sempre più in alto. Manca poco meno di un mese alla finalissima e gli occhi di tutti sono puntati proprio su questa coppia. E non solo. Adesso potrebbe nascere un secondo amore targato GfVip.

La lettera di Adua è stata scritta nell'unico posto della casa dove non ci sono le telecamere, il bagno. Poi Rosalinda ha nascosto il bigliettino sotto al cuscino di Andrea. La Del Vesco, che vive una situazione di crisi sentimentale con il suo fidanzato (fuori dalla casa) fa riferimento a “Quella situazione”: il confronto tra Andrea e suo padre Walter Zenga, che è entrato nella casa del GfVip. Sembra che tra loro, dopo anni di incomprensioni, sia pronto a tornare il sereno. "Io ci sono", dice Zenga. Poi le lacrime di Andrea. Il resto è storia di questi giorni.

