Striscia la Notizia, "mi è lievitato il panettone". Francesca Cipriani, il lato B: spunta un video pazzesco

03 febbraio 2021 a

a

a

Sotto a chi tocca. E questa volta tocca alla bombastica Francesca Cipriani. Siamo a Striscia la Notizia, nella puntata del tg satirico di Canale 5 in onda nella serata di martedì 2 febbraio. È lei, infatti, la protagonista della rubrica Fatti e Rifatti, in cui il programma di Antonio Ricci va a caccia di ritocchi e ritocchini a cui si sono sottoposto i vari vip. E la Cipriani, in tal senso, è effettivamente una sorta di campionessa. Le forme parlano da sole...

Il tutto, ovviamente, viene affrontato in un servizio in cui prima vengono proposte alcune immagini piuttosto imbarazzanti che, suo malgrado, hanno protagonista proprio la Cipriani, biondissima e prorompente. Tra queste, anche il momento-cult in cui, saltando su un letto, finì per sfondarlo, per poi promettere: "Non mangerò più merendine". E ancora, quando parlava di peli e affermava che "non è gradevole avere una foresta sulle gambe". Insomma, di tutto e di più.

"Ma che c*** dici?". Matteo Renzi, umiliazione atroce da "Striscia": un video molto imbarazzante | Guarda

Infine, si arriva ovviamente al verdetto dello scanner-test. Clamorosamente positivo. "Sedere e seno non hanno passato la prova. Controlliamo il décolleté... secondo qualcuno è stato ritoccato. Sì, toccato e ritoccato", commenta la voce pungente fuori campo di Ezio Greggio. E in effetti le foto, il confronto tra com'era prima e com'è ora la Cipriani, non lascia alcun tipo di dubbio. "Che dire del lato B? Negli anni sembra cambiato". Tanto che lo confermava anche la diretta interessata, sempre in una delle sue pirotecniche performance televisive: "Negli anni mi è lievitato il panettone, non in modo naturale ma è lievitato". Cala il sipario.

Striscia, Fatti e Rifatti sulla Cipriani: il video

"Chi porta Casalino a fare pipì?". Striscia umilia Conte e il suo portavoce: proprio davanti a tutti... | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.