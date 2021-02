Striscia la Notizia, "come ottenere il cashback senza spendere un euro": la falla nel sistema ideato dal governo-Conte

03 febbraio 2021 a

a

a

Nel mirino di Striscia la Notizia ci finisce il "cashback", una delle ultime eredità del governo "bis" di Giuseppe Conte, il meccanismo di rimborso - dopo la parentesi natalizia divenuto per il 2021 semestrale - per i pagamenti effettuati con sistemi elettronici, carta di credito, bancomat e altri metodi "telematici". Della vicenda il tg satirico di Canale 5 se ne occupa nella puntata di martedì 2 febbraio, dove l'inviata Stefania Petyx svela alcuni dettagli inquietanti.

Lanciando il servizio, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti parlando di "una falla nel sistema dei rimborsi, del cosiddetto cashback. Una falla, una enorme falla". In primis perché i soldi non potrebbero arrivare. "A quanto pare i soldi sui rimborsi potrebbero non bastare. Al posto dei 150 euro promessi se ne potrebbero ricevere appena 43", rivela la Petyx citando alcuni articoli di stampa. Nel caso, si tratterebbe di meno di un terzo rispetto all'importo promesso. Un drammatico fallimento e una clamorosa presa per i fondelli agli italiani.

"Un gran signore, ci mancherai". Il terribile lutto che si abbatte su Striscia la Notizia, lo strazio di Ezio Greggio

Ma non solo. "Il cashback ha dei bug e che esistono dei metodi per fregarlo", spiega la Petyx. Dunque nel servizio vengono mostrati due metodi per fregare il cashback, insomma per ottenerlo senza spendere un euro: basta comprare qualcosa nei negozi che permettono di restiture la merce riottenendo i soldi. Nonostante la restituzione, dopo qualche giorno arriva il cashback: il sistema non si accorge che viene restituita la merce. Il secondo metodo? La ricarica: basta avere una Poste Pay e ricaricarla tramite poste...

Striscia, i bug del cashback: ecco il servizio

"Robe da scimmia". Prego? Cosa esce di bocca alla Littizzetto, il "dettaglio" beccato da Striscia: bombe sulla Rai | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.