Striscia la Notizia, "è bastato un clic": rovinoso furto di identità, la truffa che ha colpito il tg satirico

Il colmo. Ma in questo caso non è una barzelletta. Si parla di Marco Camisiani Calzolari, l'esperto digitale di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5. Quel Calzolari esperto di tutto ciò che è web, online e di sicurezza informatica, e che però, ed eccoci al colmo, è caduto nella rete di una truffa online. Una vicenda che lo ha spinto a mettere in guardia proprio il pubblico del tg satirico di Antonio Ricci.

Il messaggio? Fate attenzione ai profili falsi di personaggi famosi sui social network, potrebbero essere stati creati da banditi per compiere raggiri. "Il malintenzionato – ha spiegato Calzolari - ha chiesto l’amicizia ai miei follower e una volta che l’hanno accettata ha inviato loro un messaggio con un link che portava a una finta vincita economica che nascondeva una truffa". Insomma, il gioco era fatto. Con un solo link.

L'esperto di casa a Striscia, dunque, ha fornito una serie di dritte per riconoscere un profilo falso, in primis verificare la spunta blu accanto al nome del personaggio famoso: escamotage semplice semplice e al quale, eppure, può capitare di non pensare. E ancora, nel suo servizio proposto su Canale 5, ha fornito ulteriori indicazioni su come comportarsi nel caso in cui si venga colpiti da furto di identità sui social.

