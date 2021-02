Striscia la Notizia, il paragone più umiliante per Lapo Elkann: "Conciato così, non ve lo ricorda?"

05 febbraio 2021 a

Nel mirino di Striscia la Notizia ci finisce Lapo Elkann, il rampollo di casa Agnelli che, ora, sarebbe sul punto di sposarsi con la sua ultima fiamma, Joana Lemos. Ma qui, le nozze non c'entrano. Il punto è che nella rubrica "Spetteguless" del tg satirico in onda su Canale 5, nella puntata di giovedì 4 febbraio, lo spunto della love story tra Lapo e Joana diventa la "scusa" per qualche minuto di brutale sfottò al rampollo.

Lapo si aggiudica infatti il terzo posto della graduatoria. E la rassegna inizia con la sua recente ospitata a Domenica In di Mara Venier su Rai 1, dove si è presentato con capello biondo platino. "Al terzo posto Lapo si presenta da Mara Venier con la cofana metallizzata. Sembra un rampollo glassato al miele", commenta la voce fuori campo di Ezio Greggio. Dunque viene mostrata la gaffe a tempo record di Elkann, il quale appena arrivato dalla Venier aveva provato a baciarla, in barba alle norme anti-contagio. Zia Mara gli chiedeva: "Così, ma tutto biondo mi arrivi"; "Perché volevo assomigliare a te", risponde Lapo.

Dunque, nel montaggio di Striscia, ecco una collezione di "eh-oh-ehm-oh", e via con gli sfottò. Dunque, ricordano: "Non sarebbe la prima volta che, ospite di un evento, Lapo cerca di diventarne protagonista: come quando da spettatore si camuffò in giocatore". Il riferimento è a quando Lapo fu cacciato da un palazzetto Nba per aver intercettato un pallone in gioco durante un match tra Raptors e Lakers. "Altro che Agnelli, è della famiglia dei camaleonti: prende le somiglianze di chi lo circonda", conclude Greggio, laciando spazio alla convincente imitazione di Lapo Elkann proposta da Pierfrancesco Favino.

