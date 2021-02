I soliti ignoti, Manila Nazaro: "Mi sfotteranno per il resto dei miei giorni". E non sbaglia: cosa le esce di bocca

05 febbraio 2021 a

Un curioso siparietto a I Soliti Ignoti, la trasmissione condotta da Amadeus su Rai 1. Siamo alla puntata di giovedì 4 febbraio, dove è toccato ad Alessandra Mussolini indagare su chi si nasconde dietro le otto identità presentate dal conduttore. Tra gli ignoti della puntata in questione, ve ne era una molto amata dal pubblico. E soprattutto bellissima: l'ex Miss Italia Manila Nazzaro. La Mussolini, per indagare, suggerisce ad Amadeus di chiedere: "La cosa che stai per dire non l'hai mai detta a nessuno. Che cosa?".

Ed eccoci dunque al segreto svelato di Manila Nazzaro, che con grande imbarazzo risponde: "Non l’avrei voluto dire perché sarò presa in giro per il resto dei miei giorni". Dunque, rivela che vorrebbe avere i capelli rossi e che, però, non ha mai avuto il coraggio di tingerseli: "I capelli rossi mi fanno impazzire", ammette. Risposta che però lascia delusa la Duciona, che si aspettava confessioni ben più piccanti, insomma sperava in un indizio grazie al quale potesse capirci qualcosa in più.

L'ex Miss Italia, a quel punto, sentendosi un poco in colpa nei confronti della Mussolini afferma: "Mi dispiace". La Duciona a quel punto ignora l'indizio e prova ad accoppiare la Nazzaro con la dicitura "ha un'enoteca online". Sbagliato, ovviamente. E il montepremi della Mussolini è rimasto a zero. Successivamente, finito il gioco, la Nazzaro si è fatta portavoce di una raccolta fondi a sostengo della lotta contro i tumori che colpiscono bimbi e adolescenti. "Anche solo un sms può fare la differenza e regalare la speranza a questi bimbi di guarire e diventare grandi", ricorda Manila Nazzaro.

