Storie Italiane, il dramma di Alessandra Tripoli: "Ho rischiato, il battito rallentava", commozione in studio

Alessandra Tripoli per la prima volta in tv con il piccolo Liam. A Storie italiane emoziona tutti. Eleonora Daniele, che è diventata madre a maggio scorso, trattiene le lacrime appena ascolta il pianto di Liam. La ballerina di Milly Carlucci si collega da Hong Kong e racconta quello che è successo. “È stato un parto lungo. Lui era alto e non riusciva a nascere. Non si rompevano le acque. Il battito del bimbo rallentava, i medici dopo 8-9 di sofferenza hanno indotto il parto. Ho rischiato il cesario”, racconta Alessandra di Ballando con le stelle.

Poi scoppia a piangere: “Per il Covid il mio compagno non era con me. Ha dovuto attendere fuori dall’ospedale. Il Covid ha impedito a lui di godere del momento più bello, quello di diventare padre”. La Daniele si commuove. Il bimbo piange. “E’ un pianto benedetto”, dice la giornalista di Rai 1. Per la Tripoli è davvero un momento bellissimo con tanto affetto da parte del pubblico. Liam, che è nato da poco, è già in diretta tv.

Si aggrappa alla mamma, che dice: “Tra poco devo allattare”. Alessandra, siciliana d’origine, ha sposato Luca Urso. Fanno coppia da tanti anni. Un vero amore. Insieme hanno condiviso un lungo percorso. Luca e Alessandra si sono conosciuti ad una gara di ballo. La Tripoli balla da quando aveva otto anni. È entrata nel cast di 'Ballando con le stelle' nel 2014. Ha ballato Simone Montedoro e Cesare Bocci (arrivando al primo posto in una delle ultime edizioni). Da indiscrezioni sembra che sia stata confermata per la prossima stagione televisiva nel programma.

