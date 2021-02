Grande Fratello Vip, "sono stata al funerale": Dayane Mello svela la farsa. La regia stacca troppo tardi

05 febbraio 2021 a

a

a

Il Grande Fratello Vip deve fare molta attenzione alla puntata di stasera, venerdì 5 febbraio. È ovviamente impossibile non parlare del lutto che ha colpito Dayane Mello, il cui fratello Lucas, 27 anni, è venuto a mancare improvvisamente a causa di un incidente stradale in Brasile. Il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini dovrà evitare una becera spettacolarizzazione della morte, errore in cui era caduto in occasione del Capodanno, quando erano stati ricordati i decessi di personaggi famosi avvenuti nell’ultimo anno.

Dramma-Dayane Mello, dopo il terrificante lutto il gesto di Signorini: si resta senza fiato

Gli ultimi giorni sono stati davvero terribili per i concorrenti, che stasera saranno vestiti tutti di nero in segno di lutto, dopo aver meditato anche di abbandonare in massa il programma. Ma la Mello è stata la prima a decidere di rimanere, non potendo comunque tornare in Brasile a causa della quarantena: almeno in casa ha una famiglia ormai acquisita che la consola e la sostiene. Nelle scorse ore si è svolto il funerale del fratello, con il GF Vip che le ha concesso di assistere alla veglia funebre.

"Ma quello bello?". Fratello di Dayane Mello morto, l'agghiacciante frase di Alda D'Eusanio: oltre ogni limite

A rivelarlo è stata proprio la modella brasiliana, che ha partecipato assieme a Rosalinda Cannavò, la sua migliore amica all’interno della casa: una volta terminato il funerale, Dayane ha raccontato agli altri concorrenti cos’è successo, ma la regia ha deciso di staccare subito l’inquadratura. Di certo c’è che la Mello ha apprezzato molto la concessione (dovuta) del GF Vip.

"Non ha davvero nessuno?": Dayane Mello, la scelta estrema dopo la morte di suo fratello

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.