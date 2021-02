Striscia la notizia, "datemi la...". Fuoco amico sul Tg5: l'imbarazzante gaffe di Paola Rivetta, in diretta

05 febbraio 2021 a

Fuoco amico sul Tg5 e su Paola Rivetta. Quando si tratta di ridere, si sa, Striscia la notizia non guarda in faccia a nessuno, tanto meno ai vicini di palinsesto nonché compagni di rete (Canale 5) e scuderia (Mediaset, ovviamente).

Così su Twitter i ragazzacci arruolati dal regista e fondatore Antonio Ricci pubblicano una brevissima clip opportunamente ritoccata. Protagonista, la bella e brava Paola, che parlando di Alitalia sottolinea con tono grave che la compagnia di bandiera "potrebbe non essere in grado di pagare gli stipendi di febbraio. A lanciare...".

E qui si inizia a ballare. La povera Rivetta si inceppa sul più bello, non riuscendo a pronunciare con scioltezza la parola "l'allarme". E così la raffica di "la-la-la" diventa, guarda caso, il ritornello del Valzer del moscerino, indimenticabile brano lanciato da una giovanissima Cristina D'Avena allo Zecchino d'oro nell'ormai lontano 1968. Come dire, un servizio... canzonatorio. Ci scusiamo con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti per la battutaccia.

