Grande Fratello Vip, tra la Salemi e Pretelli è finita? "Le urla si sentivano in tutte le stanze", notte drammatica

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip hanno litigato dopo la puntata di venerdì 5 febbraio. Pretelli ha sostenuto più volte che la Salemi sa difendersi da sola e che la situazione con Tommaso Zorzi non riguarda lui, inoltre da settimane ha suggerito alla fidanzata di lasciar perdere. La Salemi e Pretelli si sono ritrovati poi in sauna a discutere, ma non hanno risolto nulla. Gli altri concorrenti hanno così commentato e discusso la situazione tra i due, schierandosi a loro volta.

“Mi aspettavo questa sera una parola da parte tua, tu non hai giocato di squadra”, ha detto Pretelli alla Salemi . La situazione è precipitata, i due si sono separati e si sono sfogati con altri concorrenti. Ad Alda D’Eusanio, Pretelli ha confidato che la Salemi c’è sempre per lui tranne quando si parla di lei. "Credo sia un po’ egocentrica su alcune cose", ha detto Pretelli alla D'Eusanio. Salemi e Pretelli si erano infatti ritrovati in lavatrice poco prima di dormire e anche lì c’è stato un fortissimo scontro.

“Non dirmi che non faccio nulla, mi ferisci”, ha detto la Salemi. Poi ha spostato il discorso sugli atteggiamenti delle loro famiglie verso la storia nata tra loro, intendendo dire, in breve, che Pretelli si è esposto perché c’era un motivo esterno. All’interno della Casa invece non sente di essere difesa da lui. La Orlando ha poi raccontato che le urla della coppia si sentivano anche nelle stanze. E alla fine la Casa sembra propendere verso Pretelli in questo scontro.

