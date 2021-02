Amici, Arisa umiliata: "Sei quasi distrutta, hai le lacrime". In studio si sfiora la rissa con Rudy Zerbi: "Tu manchi di rispetto"

06 febbraio 2021 a

a

a

Sono ormai all’ordine del giorno le punzecchiature e gli scontri tra Rudy Zerbi e Arisa ad Amici. I due sono spesso in disaccordo. Oggi, durante la puntata del daytime pomeridiano, i professori hanno discusso per via di Raffaele, allievo di Arisa. Il giovane, però, non piace a Rudy Zerbi, che spesso gli ha fatto non poche critiche.

"Danni difficilmente riparabili": Alessandra Celentano contro Lorella Cuccarini, qui viene giù tutto Amici

Anche oggi, dopo l’esibizione, Zerbi ha confermato quanto Raffaele non gli piaccia. Arisa, invece, tutto l’opposto: ha ammesso di essersi emozionata dopo la performance del suo allievo. Ed è qui che è arrivata la punzecchiatura di Rudy: “Tu hai gli occhi colmi di lacrime, lui invece è impassibile. Se vuoi prendi un bicchiere d’acqua. Tu sei emozionata e lui no”.

"Che roba è diventata oggi Amici". Alessandra Celentano, parole pesanti: Maria De Filippi ora che dice?

Arisa poi ha bacchettato il collega , che ha di nuovo deciso di lasciare lo studio durante l’esibizione di Raffaele: “Se mentre uno canta ti alzi e te ne vai manchi di rispetto”. La cantante, però, ha voluto anche confortare il suo studente: “Non si può piacere a tutti. Sennò ti chiamavi Nutella”. Intanto Rudy Zerbi ha continuato a stuzzicare la collega sulla sua reazione alla performance di Raffaele: “Sei quasi distrutta, hai le lacrime”. E ancora: “Ti porterai quest’emozione per tutta la puntata? Se vuoi ci fermiamo un attimo”. Arisa, però, ha preferito non rispondere alle provocazioni, mentre Anna Pettinelli ha voluto mettere in riga Zerbi, spiegandogli che ognuno ha la propria sensibilità.

"Non ce ne frega un ca**o": Rudy Zerbi a valanga: cala il gelo ad Amici

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.