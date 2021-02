Verissimo, "niente rapporti intimi, troppa vergogna". Antonella Elia, confessione devastante

07 febbraio 2021 a

a

a

Il dramma di Antonella Elia tiene banco a Verissimo. L'opinionista del Grande Fratello Vip è in studio da Silvia Toffanin per parlare del tumore che l'ha colpita al seno e sensibilizzare le altre donne alla prevenzione. Anni fa la 57enne showgirl ha rivelato di essersi dovuta sottoporre a una quadrantectomia e alla asportazione di una parte del seno. Una situazione sanitaria che ha avuto riflessi negativi sulla sua personalità e sulla sua femminilità.



"Ho sentito qualcosa alle gambe", così è iniziato il dramma di Zampaglione: confessione devastante dalla Toffanin

"Dopo il quadrante, è stato trovato un carcinoma in situ - ha spiegato alla Toffanin -. A dicembre ho fatto il controllo del quarto anno ed è andato tutto bene. Per il mio pezzo mancante mi sono vergognata e per due anni mi sentivo di dovermi nascondere". Nella sfortuna, insomma, è stata "fortunata". Ma le conseguenze sono state pesanti: "Quando arriva la parola tumore, la malattia sovrasta la tua vita. La medicina fa passi da gigante, ma bisogna fare prevenzione. Io non sono più riuscita ad avere rapporti intimi, mi vergognavo del mio seno mutilato".



"Ho risposto al telefono e mi ha detto 'sto morendo'": il racconto choc di Fiordaliso a Verissimo, la Toffanin in lacrime

Nelle scorse settimane, la Elia è stata travolta dalle polemiche al GfVip per una battuta poco carina su Samantha De Grenet, anche lei colpita da un tumore, accusata di aver messo su qualche chilo. Alla Elia è stato rinfacciato addirittura di aver finto di aver avuto un tumore. "Nel momento in cui hanno messo in discussione la mia malattia, dicendo che l’avessi inventata per prevalere in uno squallido litigio televisivo al GfVip, sono stata male. Ma non ho voluto infierire, perché stavamo parlando di una malattia". "Non penso di dover chiedere scusa per quello che è avvenuto al Grande Fratello - ha concluso -, quello che ho detto è venuto dal mio istinto incontrollabile. Ogni tanto bisogna moderarsi, le conseguenze stavolta sono state fortine, ho preso delle pezze in faccia che mi porterò per sempre".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.