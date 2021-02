Mattino 5, omicidio di Ilenia Fabbri: dramma per l'inviato della Panicucci, aggressione in diretta. Choc su Canale 5

Francesco Fredella 11 febbraio 2021 a

Tensione a Mattino Cinque. Troupe aggredita e Federica Panicucci sbotta. Nella puntata di oggi si parla dell’omicidio di Ilenia Fabbri, in quanto ci sarebbe una svolta dopo che la Procura ha iscritto nel registro degli indagati l’ex marito della vittima. L’omicidio potrebbe essere stato commissionato e quindi la vittima non conosceva l’uomo che sarebbe entrato in casa .

A Mattino Cinque vanno in onda le immagini dell’incontro tra la figlia della vittima e il giornalista. Ed è proprio in quelle immagini che spunta una reazione inaspettata: una tentata aggressione alla troupe di Mattino Cinque che lascia tutti senza fiato.La Panicucci commenta: “La violenza non è mai accettabile. Una reazione scomposta, un tentativo di aggressione alla troupe di Mattino 5 frutto di tensione nervosa”.

Si tratta di un giallo che avvolge la morte di Per la morte di Ilenia Fabbri. Secondo gli investigatori il killer sarebbe stato in possesso delle chiavi di casa, infatti non ci sono segni di effrazione all’Ingresso dell’abitazione. Ma i protagonisti di questo giallo hanno alibi di ferro. Il caso si complica.

