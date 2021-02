Verissimo, "chi ho chiamato per uscire dalla droga": il dramma di Sarcina, Silvia Toffanin sconvolta

11 febbraio 2021 a

Silvia Toffanin ha messo a segno un altro colpo grosso per la puntata di Verissimo che andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di sabato 13 febbraio. Dalle prime anticipazioni filtrate dagli studi di Mediaset è emerso che Francesco Sarcina ha parlato a ruota libera della sua vita, del suo rapporto con l’ex moglie Clizia Incorvaia (con la quale ha avuto anche una figlia) e del suo libro autobiografico che sarà disponibile a breve.

“I gossip mi hanno fatto sorridere. Ho vissuto cose ben peggiori, ma vanno tutelati i figli: ho sofferto molto per loro”, ha dichiarato il noto cantante in relazione a tutte le voci che lo hanno riguardato soprattutto durante la messa in onda della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, in cui l’ex moglie è stata protagonista di una storia d’amore con Paolo Ciavarro, proseguita poi anche fuori dalla casa del reality di Canale 5.

Inoltre Sarcina ha affrontato dalla Toffanin un argomento molto pesante, quello del suo rapporto con le droghe, non facendo mistero di averne abusato molto in passato. Ad aiutarlo è stato in particolare J-Ax, come ha rivelato lui stesso a Verissimo: “L’ho chiamato per capire come potevo fare per uscirne…”. Per sapere tutta la storia ovviamente non resta che aspettare la puntata di sabato 13 febbraio, che come sempre promette di essere di un certo livello.

