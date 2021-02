Pietro Senaldi a L'aria che tira: "Così Sergio Mattarella ha messo fuori gioco i partiti"

12 febbraio 2021 a

"Quando Sergio Mattarella ha parlato investendo Mario Draghi ha messo in fuorigioco i partiti, è stato un passaggio piuttosto epocale. Questa è un'occasione di crescita per la Lega, è il partito meno smarrito". Pietro Senaldi, ospite di L'Aria che Tira in onda su La7 condotto da Myrta Merlino, analizza così l'avvertimento del Capo dello Stato dato ai partiti dopo il fallimento, soprattutto della maggioranza, del Conte Ter.

Una crisi lunga e logorante secondo la Merlino. Senaldi poi racconta che i partiti hanno dovuto far accettare alla loro base la scelta di formare il governo ad un tecnico come Mario Draghi e non un politico: "Questi giorni sono serviti ai partiti per truccare una sconfitta in una vittoria e per farla digerire ai proprio elettori. Questo ministero che si è inventato da Grillo per vincere il referendum è la dimostrazione che l'esperienza dei grillini, al governo sia con la Lega che con il Pd, è stata disastrosa. Anche la Lega ha dovuto rivedere le sue posizioni. Anche se secondo me questa opportunità è una occasione di crescita per il Carroccio. Infatti non a caso è il partito meno smarrito, che più velocemente si è reimpostato".

Alla domanda se l'esecutivo Draghi sarà un governo tecnico o politico, Senaldi risponde che, "non vedo grande spazio per la politica. E forse è meglio così, altrimenti diventerebbe una campagna pre-elettorale", conclude.

Governo: Ruocco, 'votato sì perché mi fido di Grillo, continuare lavoro Conte'

