Verissimo, il dramma di Melissa Satta: "Un fallimento, quello che non vorresti mai. Cosa dirò a mio figlio"

Anche questa settimana Verissimo torna con una serie di scoop. Tante novità ed interviste nella puntata di domani, sabato 13 febbraio, in onda su Canale 5 e come sempre condotta da Silvia Toffanin. Dalle prime anticipazioni ci sarà Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, e non solo. Anche Melissa Satta, che qualche giorno compie 35 anni, sarà in onda a Verissimo. Parlerà per la prima volta della sua separazione da Kevin-Prince Boteng, la seconda - e definitiva - rottura.

"Stiamo insieme da tanti anni, abbiamo vissuto insieme trasferimenti, traslochi, un figlio: tante cose per essere comunque giovani, quindi forse serviva un momento di distacco per mettere le idee in chiaro. Adesso siamo riusciti a trovare una quadra", aveva detto pochi giorni fa. La fine della storia con Boateng ha lasciato tutti sotto choc. Poche le soffiate giunte alle nostre orecchie. La verità potrebbe venir fuori proprio domani, su Canale 5. “La fine del matrimonio l'ho vissuta come un fallimento. È una cosa che non vorresti mai. Però un domani potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio. I giovani di oggi devono riflettere sull'importanza di tenere unita la famiglia. L’amore verso la famiglia mi ha permesso di andare avanti", racconta Melissa a Verissimo.

Pensare che a novembre 2019, sempre la Satta ospite della Toffanin, parlò a Verissimo della prima crisi con Boateng affermando: "Stiamo insieme da tanti anni, abbiamo vissuto insieme trasferimenti, traslochi, un figlio: tante cose per essere comunque giovani, quindi forse serviva un momento di distacco per mettere le idee in chiaro. Adesso siamo riusciti a trovare una quadra". Ma poi le cose sono andate diversamente.

Intanto della Satta si erano perse le tracce da mesi. Il suo debutto in tv con Mio fratello è pakistano è del 2005. Altri tempi. Poi l’arrivo a Striscia la Notizia, in coppia con la collega Thais Wiggers, fino al 2008. Nel 2006 Melissa si aprono le porte del cinema con Il Giudice Mastrangelo 2 a fianco di Diego Abatantuono e successivamente nei film “Bastardi” con Gerard Depardieu e Giancarlo Giannini.

