Amici, "una voce insostenibile": cosa esce di bocca a Rudy Zerbi. Vip umiliata, caos dalla De Filippi

I giudizi di Rudy Zerbi ad Amici continuano ad infastidire e a far arrabbiare le colleghe Anna Pettinelli e Arisa. Nella puntata andata in onda oggi su Canale 5, il maestro di canto non era presente in studio, era collegato da casa. La conduttrice, Maria De Filippi, ha subito chiarito che non si trattava di Covid. Tuttavia poi non ha spiegato i motivi dell’assenza fisica di Zerbi.

Il professore ha quindi seguito e commentato le esibizioni a distanza, non facendosi mancare frecciatine e siparietti con le colleghe. A un certo punto, però, la discussione si è accesa con Anna Pettinelli. Quando la speaker radiofonica ha contestato l’esibizione di uno dei suoi ragazzi, sottolineando la mancanza di tecnica e le diverse stonature, Zerbi ci è andato giù pesante con una battuta.

“Hai una voce insostenibile”, ha detto Rudy alla Pettinelli, che prontamente ha risposto: “Io ci lavoro con la mia voce”. Chiaro riferimento al suo lavoro in radio. Ma i litigi non sono finiti qui. Perché Zerby poi ha iniziato una discussione anche con Arisa, che l’ha rimproverato per i suoi pareri troppo duri. Tra l'altro non è certo la prima volta che i due battibeccano.“Lasciamolo a casa”, è intervenuta allora la Pettinelli.

