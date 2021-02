Gemma Galgani, "porto ancora le cicatrici": sconvolto Uomini e Donne, il dramma privato che non aveva mai raccontato

14 febbraio 2021 a

Gemma Galgani fa sempre discutere, altrimenti non sarebbe un punto di riferimento inossidabile di Uomini e Donne, la trasmissione storica di Canale 5 ideata e condotta da Maria De Filippi. Ormai da anni non passa settimana in cui la dama torinese non finisca al centro di qualche gossip o di qualche polemica, tra le peripezie sentimentali e i litigi in studio con Tina Cipollari. In studio ormai si può dire che ha messo le tende, dato che lo presiede da più di dieci anni: ultimamente ha fatto scalpore per aver rivelato che Maurizio Peduzzi, con cui sta portando avanti una conoscenza, l’ha sorpresa inviandole una certa foto dopo tante poesie e parole dolci.

Fanno sul serio? È ancora presto per dirlo, intanto Gemma ha rilasciato un’intervista al Magazine di Uomini e Donne, rivelando uno dei momenti più difficili della sua vita: “Patisco molto i distacchi e l’addio di mia madre è stato il momento più doloroso, ne porto ancora le cicatrici”. Inoltre la Galgani ha assicurato che vive di emozioni e che si porta dentro ogni uomo per il quale ha provato dei sentimenti.

Il momento più bello è però dedicato a un uomo in particolare: “La notte passata a guardare le stelle con quello che sarebbe diventato mio marito”. A quanto pare niente può raggiungere quel livello, anche perché ormai a Uomini e Donne la Galgani più che cercare un altro compagno è lì per fare spettacolo, riuscendoci benissimo.

