Uomini e Donne, cosa esce di bocca a Tina Cipollari: si ferma lo studio. Rissa e roba da matti

Francesco Fredella 02 febbraio 2021 a

a

a

Caos in studio. Scontro di fuoco a Uomini e donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Tra Aurora Tropea e Giancarlo succede di tutto. Intanto, per Aurora Tropea arriva un nuovo corteggiatore, ma sembra che lei sia intenzionata a non proseguire la conoscenza. Nello studio over di Uomini e donne va di scena una lite molto accesa tra Aurora e Giancarlo, che dice di aver ricevuto offese sul web. Così, si fa spazio un’ipotesi: Veronica Ursida, ex protagonista di UeD e amica di Aurora, potrebbe usare un account falso (secondo le malelingue) per pubblicare alcuni commenti suoi social. Sarà realmente così?

Uomini e Donne, censurato il nome "Barbara D'Urso": quel "bip" che agita Canale 5

Maria, intanto, pare che non voglia il ritorno di Veronica Ursida a Uomini e donne. Veronica Ursida, invece, dopo la frequentazione con Giovanni vorrebbe tornare dalla De Filippi. Ma sembrerebbe un no perentorio quello della padrona di casa. Cosa accadrà nei prossimi giorni? Mistero. Lo capiremo. La redazione di Uomini e donne, intanto, potrebbe allungare i tempi per il ritorno di Veronica negli studi di Maria.

Uomini e donne, umiliata ma non molla. Gemma Galgani, addio Maurizio: il suo nuovo (giovanissimo) flirt

Le scintille non mancano: Tina Cipollari scopre che Maurizio Guerci avrebbe una reazione fuori dal programma. E accade di tutto. Gemma Galgani, invece, considera fuori luogo gli interventi di Tina. Tutti contro tutti. Il programma sembra una polveriera.

Gemma Galgani umiliata nel giorno del suo compleanno: cosa le fanno trovare sulla torta, gelo in studio a Uomini e donne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.