Uomini e donne, Gemma Galgani sotto choc. Foto piccanti dal cavaliere Maurizio: "Come ti sei permesso?"

Gemma Galgani sotto choc. La dama torinese, protagonista assoluta di Uomini e donne, ha rivelato in studio di aver ricevuto delle foto piccanti dal suo nuovo corteggiatore, Maurizio Peduzzi. Scatti hot che hanno fatto scoppiare lo scandalo nella trasmissione di Maria De Filippi. La Galgani, tra l’altro, è da poco uscita da una relazione abbastanza turbolenta con un altro cavaliere, Maurizio Guerci.

Il nuovo flirt della dama, invece, era arrivato in studio per lei dicendo di essere un appassionato di poesia. Cosa che ha subito fatto incuriosire Gemma. Così quindi è iniziato il corteggiamento, che adesso però ha preso una piega decisamente hot. "Mi hai mandato questa foto scrivendo che potevi competere con un 40enne. Cosa volevi dimostrare? Tu avrai pensato che ero più interessata a queste fotografie qui audaci piuttosto che alle poesie. Ma come ti sei permesso?", ha detto la Galgani a Peduzzi.

Il cavaliere ha provato a giustificarsi dicendo che nelle foto non si vedeva nulla di scandaloso: “Ti ho mandato la foto perché sono rimasto perplesso dalla tua frase: 'erano solo delle poesie'. Come se avessi derubricato il mio gesto a qualcosa di noioso. Ti vediamo tutti come una donna colta, seria e quindi ci sono rimasto male. Allora mi sono detto che sono anche molto fisico e ti ho inviato la foto. La mia era una provocazione a una tua affermazione offensiva". Tina Cipollari e Gianni, allora, si sono incuriositi e hanno chiesto di vedere le foto. Ma sia Gemma che Maurizio hanno detto di no. Tuttavia, si è poi venuto a sapere che le stesse foto che l'uomo aveva inviato a Gemma erano state pubblicate anche sui social dell'uomo.

