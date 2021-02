Striscia la Notizia umilia Conte: "Gli è caduto pure il Wi-Fi?", il tragico errore sul Covid coi giornalisti

14 febbraio 2021 a

“La movida? No, l’intervista è la principale causa di assembramenti”. Così Roberto Lipari ha introdotto il servizio realizzato per Striscia la Notizia, il tg satirico in onda su Canale 5 e ideato da Antonio Ricci che ha voluto mettere in profondo imbarazzo il mondo della politica, e non solo. “Politici e giornalisti ci ricordano costantemente di non fare assembramenti - ha esordito Lipari - ce lo dicono costantemente da un anno, ma sono le stesse due categorie che nell’ultimo periodo se lo sono dimenticato”.

Infatti Striscia ha mostrato tutte le immagini dei giornalisti ammassati uno addosso all’altro per cercare di strappare qualche dichiarazioni ai politici coinvolti nella crisi di governo prima e nelle consultazioni poi. Tra Salvini, Berlusconi, Casaleggio e altri la storia è sempre la stessa: non c’è alcun rispetto del distanziamento sociale. E poi arriva il momento delle immagini della conferenza di Giuseppe Conte, improvvisata da Rocco Casalino con un banchetto piazzato davanti a Palazzo Chigi.

Anche in quel caso il rispetto delle norme anti-Covid è completamente inesistente. “Dobbiamo trovare una soluzione, è evidente che le vecchie interviste non si possono fare più - ha dichiarato l’inviato di Striscia. Non è che cadendo il governo è caduto pure il Wi-Fi? Si potrebbero fare le conferenze stampa in diretta streaming come il periodo del lockdown, ma a quanto pare nessuno sembra ricordarlo”.

