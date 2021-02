Striscia la Notizia, "senti che puzza": rovinoso peto mentre parla il senatore leghista, chi è stato?

16 febbraio 2021 a

"Giornalisti nel pallone, le gaffe in tv". Questo il titolo del servizio proposto da Striscia la Notizia nella puntata trasmessa su Canale 5 nella serata di lunedì 15 febbraio. Una carrellata di improbabili momenti televisivi. "Giorni difficili per i giornalisti televisivi alle prese con strafalcioni disastrosi, momenti confusionali e gaffe da diretta", spiega la redazione del tg satirico ideato da Antonio Ricci. E le "pillole" proposte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, in effetti, strappano più di una risata.

Tra queste, una curiosità: un servizio al Tg3 sul coronavirus realizzato dalla giornalista Monica Tamponi. "Speriamo che non lo vedano i complottisti, altrimenti dicono che quella dei tamponi è... tutta una montatura", commenta la voce fuori campo. E ancora, lo strafalcione al Tg5 di Monica Guarnieri. Parlando della vicenda del furto in appartamento subito da Diletta Leotta, ecco che la giornalista Mediaset ci fa sapere che le sono stati "sottratti beni per 150 milioni di euro". Ovviamente, una cifra sballata. "Come Eh vabbè... la Guarnieri si è adeguata. Dato che la bella Diletta una gonfiatina se l'è data, le ha gonfiato pure il patrimonio", commenta sornione Iacchetti.

E ancora, si passa a SkyTg24, con una "doppietta". Prima il curioso caso di Andrea Bignani, il mezzobusto che scorda di leggere i titoli di testa dell'edizione del tiggì. Dunque il secondo "caso", piuttosto clamoroso. Il giornalista Roberto Inciocchi, infatti, intervistava il senatore Stefano Candiani, della Lega. E mentre quest'ultimo parla, si sente un suono, peculiare, che in effetti assomiglia a un peto. E Striscia mostra di non avere dubbi al riguardo: "Ma cosa è stato quel rumorino? Riascoltiamo: mentre lui parlava, sembra che qualcuno sia stato colto in flatulenza di reato. Ma sicuramente non è stato lui: il sedere ce l'ha sempre ben attaccato alla poltrona", concludono taglienti nel servizio. Successivamente, in studio, Greggio e Iacchetti fingono di sentire l'odore della flatulenza: "Senti che puzza...".

Striscia, strafalcioni e presunti peti: il servizio

