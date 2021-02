Mattino 5, dramma-Federica Panicucci: "So che non è bello da vedere". In tv con entrambe le mani ridotte così: un brutto incidente

16 febbraio 2021 a

Oh mamma, Federica Panicucci. Sorpresa spiazzante e un pizzico di preoccupazione per come la conduttrice si è presentata nella puntata di oggi, martedì 16 febbraio, di Mattino 5, il suo programma in onda su Canale 5. Appena entrata in studio, il pubblico ha notato come la Panicucci avesse diverse dita di entrambe le mani fasciate. "Ho avuto un incidente domestico. Ho avuto giorni migliori", ha spiegato la Panicucci con volto un po' dolorante. E in effetti, per avere la bellezza di cinque dita fasciate, l'incidente domestico non deve essere stato irrilevante.

A correre in soccorso della Panicucci, ecco subito Raffallo Tonon, il quale le ha detto che era comunque elegantissima. Impossibile smentirlo. La Panicucci ha quindi aggiunto che "dovrò tenere le dita fasciate per qualche giorno, so che non è bello da vedere". La conduttrice, però, aveva sempre il sorriso sulle labbra. Nessun dettaglio in più, però, su cosa le sia successo, anche se il tipo di bendaggio fa supporre che la Panicucci debba fare i conti con una brutta scottatura (o, peggio, con una lama).

Nel corso della puntata di Mattino 5, ovviamente, si è parlato del Grande Fratello Vip, appuntamento classico nel giorno che segue la puntata del lunedì sera in onda su Canale 5. Nell'ultimo appuntamento col GfVip di Alfonso Signorini, ecco l'ultimo qualificato alla finalissima: Tommaso Zorzi, finalista annunciato da immemore tempo. Nel corso della puntata, inoltre, il teso confronto tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, poiché quest'ultima sarebbe stata eliminata in virtù di una manovra "ordita" proprio dalla Orlando. Infine, l'amore, con la passione che sta sbocciando, incontenibile, tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, con buona pace di Dayane Mello, tremendamente gelosa.

