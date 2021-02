Grande Fratello Vip, Rita Dalla Chiesa demolisce Antonella Elia: "Ti rovini la carriera", il disastro sulla "gatta in calore"

16 febbraio 2021 a

Antonella Elia come opinionista del Grande Fratello Vip continua a far discutere. Rita Dalla Chiesa per esempio stenta a riconoscerla. In una intervista al settimanale Nuovo Tv ha sottolineato il trasformarsi da garbata e ironica al fianco di grandi nomi dello spettacolo a opinionista televisiva aggressiva. "Sembra che ce l’abbia con qualcuno o probabilmente ce l’ha solo con se stessa. Credo che nell’ultimo anno e mezzo lei abbia sofferto e continui a soffrire per Pietro Delle Piane. Ma non deve far pagare il suo personale momento di crisi alle altre donne”.

La storia tra i due sembra definitivamente finita. I due si erano già lasciati a Temptation Island, nell’edizione 2020. La riappacificazione è avvenuta lontano dalle telecamere. Ma la storia sembra sia finita ancora. Rita Dalla Chiesa ha commentato anche il faccia a faccia tra la Elia e Samantha de Grenet. “Conoscendo Antonella penso che ci sia rimasta male quando ha scoperto di aver urtato la sensibilità della De Grenet. Pur avendo la possibilità di scusarsi non l’ha fatto”, ha detto la Dalla Chiesa.

Poco gradito anche l'attacco Stefania Orlando o quando ha definito Elisabetta Gregoraci ‘gatta in calore’: “Certe parole o prese di posizione non le appartengono”. Il consiglio che dalla Chiesa tiene a dare alla Elia è quello di stare attenta “perché rischia di rovinarsi la carriera”. Un avvertimento che può essere utile alle elia, vista l'esperienza nel mondo della tv di Rita Dalla Chiesa.

