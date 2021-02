Nicolò Zaniolo, "ha perso la testa per una modella napoletana": chi è la nuova fiamma, triangolo impensabile

17 febbraio 2021 a

Nicolò Zaniolo sta recuperando dalla rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro e gli ultimi sviluppi della sua vita privata e amorosa potrebbero dargli un’ulteriore spinta a livello di morale verso il recupero, che dovrebbe avvenire nel giro di un paio di mesi al massimo. Stavolta infatti il gossip è positivo, dopo il periodo turbolento che lo aveva visto protagonista per la fine della relazione con la fidanzata storica, Sara.

Quest’ultima è infatti in attesa del primo figlio di Zaniolo: qualche giorno fa su Instagram ha ufficializzato nome e sesso del bambino che nascerà in estate (si chiamerà Tommaso), invece adesso Nicolò ha comunicato la sua nuova fiamma. Dimenticatevi di Madalina Ghenea, con la quale non è mai davvero iniziata una relazione, da qualche settimana il calciatore della Roma pare che abbia perso la testa per Chiara Nasti.

La bella influencer e modella napoletana era finita al centro del gossip anche per le avance di Neymar, che avrebbe palesato una presunta passione per lei, che però sarebbe già impegnata in un’altra relazione.

Proprio con Zaniolo, che per San Valentino le ha spedito delle rose rosse e bianche: poi è avvenuto il primo selfie della coppia con tanto di ammissione della ragazza. “Sono molto felice”, ha dichiarato l’influencer 23enne e da due milioni di follower. Durerà? I tifosi della Roma sperano di sì, dato che Zaniolo sembra felice e con la carica giusta per tornare presto in campo.

