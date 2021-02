C'è posta per te, Nicolò Zaniolo fa l'assegno? CIro Immobile travolto: "Braccino corto", confronto impietoso

07 febbraio 2021 a

Il derby Roma-Lazio continua anche a C'è posta per te, lo show di Maria De Filippi su Canale 5. Una settimana fa in studio c'era il giallorosso Nicolò Zaniolo, sabato 6 febbraio è stato il turno di Ciro Immobile, bomber laziale. Entrambi sono stati protagonisti di gesti di generosità nei confronti di tifosi in difficoltà e reduci da storie difficili, ma i telespettatori sui social hanno sottolineato le differenze nelle loro reazioni.

Zaniolo, accompagnato dalla madre, ha staccato un sostanzioso assegno per aiutare l'ospite della De Filippi. Immobile e la moglie Jessica Melena si sono trovati di fronte Elena, donna con due figlie che ha perso da poco il compagno, tifosissimo della Lazio con tanto di bandiera del club sulla bara il giorno del funerale. Immobile ha dimostrato la propria vicinanza regalando vestiti e giochi alle bimbe e una vacanza di tre giorni in montagna.

Troppo? Troppo poco, semmai, per i sempre esigenti fan sui social. E qualcuno ha paragonato l'attaccante della nazionale al giovane collega romanista: "Elena hai scelto la squadra sbagliata. A quest’ora Zaniolo ti avrebbe riempita d’oro altro che sto braccino di Immobile". Altra battuta: "Dopo aver visto la cifra che Zaniolo ha regalato la scorsa puntata e dopo aver visto il regalo che le ha fatto Immobile questa sera le figlie le farà diventare di sicuro della Roma". Ma c'è anche chi difende Immobile: "Non ha bisogno di fare gesti plateali, non gli interessa andare a C’è posta per te per staccare un assegno e far parlare la gente. Immobile fa in silenzio e va in tv perché oltre a piacergli l’ambiente gli piace confrontarsi con persone normali".

