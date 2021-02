Uomini e Donne, "le abbiamo detto di fingere": De Filippi spietata, diktat a Gemma Galgani. Falsario demolito dietro le quinte

17 febbraio 2021 a

a

a

Ormai Gemma Galani occupa in pianta stabile lo studio di Uomini e Donne da più di un decennio. La dama torinese è una delle protagoniste indiscusse della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi: a lei è praticamente impossibile rinunciare, dato che negli anni si è costruita una seguito enorme grazie alle sue storie e soprattutto ai suoi drammi amorosi. Per la conduttrice di Canale 5 non è però facile come un tempo comprendere i motivi per cui alcuni uomini si avvicinano a Gemma.

Cosa esce di bocca a Tina Cipollari, si ferma lo studio: rissa e roba da matti a Uomini e Donne

Sono tutti realmente interessati a lei o sono più semplicemente alla ricerca di visibilità, che la dama e il programma possono garantire? Questa settimana la De Filippi ha dato sfogo alla frustrazione di avere ogni tanto in studio delle persone un po’ ambigue. È questo il caso di Maurizio, che si è recato dietro le quinte con Gemma per chiarire quanto successo in puntata: a sorpresa è stata la De Filippi a fare un annuncio sulla Galgani, dichiarando che “le abbiamo detto di fingere, sta facendo quello che le abbiamo detto noi di fare”.

"Come ti sei permesso?". Gemma Galgani allibita, foto hot dal cavaliere Maurizio: in studio cala il gelo

In questo modo la conduttrice e tutti i telespettatori avrebbero potuto capire le reali intenzioni dell’uomo, che si è anche rifiutato di baciare Gemma. Poi sempre la De Filippi nell’ultima puntata ha fatto entrare in studio Maurizio, facendolo accomodare di fronte a Gemma e Maria Tona: lui ha dichiarato di volerle frequentare entrambe, ma entro la prossima settimana dovrà fare una scelta.

"Porto ancora le cicatrici". Gemma Galgani sconvolge Uomini e Donne: il dramma privato che non aveva mai raccontato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.