Il Cantante Mascherato, flop di share? Durissimo sfogo di Milly Carlucci: "Irrispettoso in questo periodo", il ruolo della pandemia

Non ingrana, Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, il programma in onda su Rai 1 il sabato sera. Lo share, infatti, è in netto calo rispetto all'anno precedente: l'ultima puntata, la terza, ha raccolto il 15,5 per cento. Troppo poco, per la prima serata del sabato sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini. Ma la Carlucci non ci sta e, intervistata da Tiscali, risponde alle critiche e invita alla calma.

"In realtà sono state tre serate molto particolari, incassate in questa lunga crisi di Governo che ha determinato un’alterazione del palinsesto - ha premesso la conduttrice -. Siamo arrivati alla prima puntata senza avere i tradizionali appuntamenti nel pomeriggio che aiutano ad agganciare il pubblico. Inoltre la scorsa settimana abbiamo preso la linea al 10% di share. E ovviamente c’è una bella differenza rispetto a una partenza al 18 per cento".

E ancora, la Carlucci ha aggiunto: "Bisogna tenere conto del periodo che stiamo vivendo e del fatto che il pubblico di Rai 1 è metodico e abitudinario. Se quindi queste abitudini vengono cambiate, il nostro pubblico e in particolare le donne, non seguono l’ondeggiamento del palinsesto e fanno altro”. Ma non è finita: "L’anno scorso è stato scelto il venerdì perché il sabato sera devi fare delle serate lunghissime per essere competitivo con la concorrenza che va avanti fino a tardi. Mentre Il Cantante Mascherato è un format più rapido. Poi certo anche il venerdì il nostro competitor, il Grande Fratello Vip va avanti fino a notte fonda con la differenza che l’anno scorso siamo più o meno partiti in contemporanea mentre quest’anno va avanti da oltre 5 mesi. Di sicuro ci si muove in un panorama televisivo insolito", ha rimarcato.

Infine, la Carlucci difende il suo operato e dice la sua sull'ipotesi di slittamento per le ultime due puntate: "Rai 1 non funziona in questa maniera. E, vista la stagione, consideriamo il nostro risultato con grande soddisfazione. Fare ragionamenti sui mezzi punti di share mi sembra irrispettoso rispetto a ciò che la gente sta vivendo. Noi cerchiamo di regalare qualche ora di distrazione", ha concluso una decisa Milly Carlucci.

