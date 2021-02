I soliti ignoti, "cosa hai detto". Amadeus sconvolto e gelo su Rai 1: la battuta del concorrente sullo "spagnolo triste", tutti di stucco

18 febbraio 2021 a

E calò il gelo in prima serata su Rai 1. Siamo a I Soliti Ignoti, il quiz condotto da Amadeus sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, la puntata è quella di mercoledì 17 febbraio, lo speciale che si è allungato fino alle 22.30. Gelo per una frase uscita dalla bocca del concorrente. Frase che ha spiazzato, eccome, il padrone di casa. Il concorrente-vip, in questa occasione, era Alba Parietti, che si è prestata al gioco per donare in beneficenza il montepremi, nel dettaglio all'ospedale Spallanzani di Roma, in primissima linea nella battaglia contro il coronavirus.

E la frase "storta" porta la firma del mago Raffaello, già noto al pubblico de I Soliti Ignoti e di Rai 1 per i suoi trucchi di magia, che è solito accompagnare a dei giochi di parole. Ma una battuta, come detto, è stata piuttosto infelice. Insomma, sono rimasti tutti di stucco. Il mago Raffaello, infatti, ha detto: "Quando incontrate uno spagnolo triste ditegli mucho. Per lui significa molto". Freddura che in pochi hanno compreso, insomma il mago non ha fatto centro.

Amadeus, da par suo, ha chiesto: "Non ho capito. Cosa hai detto?". E il mago Raffaello, un poco spiazzato, ha risposto: "Pensa che a me questa battuta piaceva tanto". Forse, solo a lui. Per inciso, la freddura mal riuscita, ha raccolto attenzioni e cinguettii su Twitter. Tra questi, si leggeva: "La faccia sbalordita di Amadeus, che ridere". Ma non solo: "Non ha capito la battuta", rincarava un altro utente. E qualcuno ha anche provato a spiegarla: "Forse intendeva mucha mier..., un modo di dire beneaugurante". Siamo certi che, al mago Raffaello, la prossima battuta riuscirà meglio. Non è poi così difficile...

