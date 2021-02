PiazzaPulita, Corrado Formigli: “Ce la siamo persa”, tragico errore in diretta sul voto di fiducia a Draghi

18 febbraio 2021 a

Corrado Formigli stava conversando con i suoi ospiti di PiazzaPulita quando è arrivata la notizia del voto di fiducia ultimato, con Mario Draghi che ha incassato 535 voti favorevoli, 56 contrari e 5 astenuti. Il conduttore di La7 si è accorto solo dopo qualche minuto del fatto che il governo avesse ufficialmente portato a casa la fiducia della Camera, con Romano Prodi (pronto ad intervenire in collegamento da Bologna, ndr) che pare abbia fatto segno dell’avvenuta votazione.

“Mi date l’immagine dalla Camera?”, ha esclamato Formigli ma l’inquadratura è rimasta sullo studio di PiazzaPulita. “Ce la siamo persa l’immagine… che succede?”, ha dichiarato per poi passare subito al commento dell’esito: “La fiducia a Monti non è stata superata in termini numerici, ma il dato più interessante è quanti 5 Stelle hanno votato contro. Ve lo diremo più tardi, erano 15 fino a poco tempo fa, ciò significa che con quelli al Senato inizia a prendere forma un gruppo parlamentare consistente”.

La conta finale dice che i 5 Stelle che hanno votato contro sono 16, anche per loro arriverà l’espulsione dal Movimento, come già accaduto per i colleghi del Senato. Quindi anche Formigli dà credito alle voci secondo cui i dissidenti grillini starebbero lavorando alla creazione di un nuovo gruppo che passerebbe all’opposizione, dove al momento c’è soltanto Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni.

