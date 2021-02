Storie Italiane, a un passo dallo scoop dell'anno: "Rapito 44 anni fa, oggi tra i più ricchi al mondo". Ricordate questo bimbo?

Francesco Fredella 19 febbraio 2021 a

a

a

Rapito quasi 44 anni fa. Mauro Romano, oggi, potrebbe essere uno degli uomini più ricchi al mondo. Sua madre, adesso anziana, ha riconosciuto su una rivista il volto di suo figlio, che sarebbe uno sceicco. “Abbiamo contattato questo persona, lo sceicco. Non posso dire altro”: a Storie Italiane - il programma di Eleonora Daniele in onda su Rai 1 - l’avvocato dei Romano sgancia la bomba. “Sarete i primi a sapere altre notizie”, dice l’avvocato. La madre Bianca è emozionata. “Abbiamo scritto una lettera direttamente a lui. Inviata con ricevuta di ritorno”, dice la madre di Mauro Romano. “Colui che mi ha fatto questo, che ha portato mio figlio lì consegnandolo in Arabia, dovrebbe dire tutta la verità. Lo perdonerei”, racconta commossa Bianca. Che è distrutta dal dolore.

"Ricordiamo chi oggi non c'è più". Greggio, lacrime dietro il bancone di Striscia. E Iacchetti crolla

Rewind. Spunta una dichiarazione choc. “Gestivo una sala giochi, prima di essere arrestato, e in paese tutti sapevano che un uomo vicino alla famiglia dei Romano avrebbe rapito Mauro”, ha confessato un detenuto alla Magistratura. Sua madre Bianca, dopo 40 anni, è convinta che suo figlio sia ancora vivo. La famiglia Romano ha continuato a portare avanti questa battaglia. “Ci sarebbe una pista araba”, racconta l’avvocato dei Romano che ha fatto un accesso agli atti al Viminale.

"All'improvviso, sei anni fa". Eleonora Daniele, lo straziante ricordo del fratello morto: quando tutto è crollato

“Dal 2008 si sospettava che Mauro, dopo il rapimento da questa persona vicina alla famiglia, sarebbe stato consegnato a due persone arabe”, racconta l’avvocato dei Romano a Storie italiane. “Il padre di questo sceicco - che potrebbe essere Mauro - invita i genitori biologici ad andare negli Emirati. Ma poi nulla. Nessun contatto. Stessa cosa con il fratello di Mauro”, continua l’avvocato. La conduttrice Eleonora Daniele, poi, conclude: “Quest’uomo potrebbe fare il test del Dna in segreto, senza clamore mediatico”.

"Le risposte stanno a zero". La rabbia di Eleonora Daniele, i bambini da salvare: "Ogni giorno", la promessa ai genitori

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.