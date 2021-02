Claudio Borghi a L'aria che tira, la battuta che gela Myrta Merlino: "Lo farò presente a Urbano Cairo", fiato sospeso a La7

19 febbraio 2021 a

Un simpatico siparietto quello che è andato in onda durante L'Aria che Tira tra la conduttrice Myrta Merlino e il suo ospite, Claudio Borghi. Prima di andare in pubblicità, infatti, la padrona di casa ha letto un tweet che il deputato leghista aveva scritto pochi minuti prima: "Vista la mia capacità di attirare la pubblicità a L'Aria che tira dovrei prendere una percentuale". A quel punto la Merlino ha risposto: "Farò presente al nostro editore Urbano Cairo la sua richiesta, vediamo cosa le risponde, non è una trattativa facile, le posso anticipare che non è facile trattare su queste cose con lui, ma comunque problemi suoi." "Io ci spero", ha detto Borghi ridendo.

Prima della simpatica interruzione, l'ospite della Merlino era impegnato in un discorso sui vaccini: "Quando quest'estate è stata data la notizia sui vaccini pronti, Speranza era andato a reti unificate a dire che aveva comprato lui 300 milioni di dosi prima di tutti gli altri perché era il più sveglio. Poi dopo l'hanno smentito, perché in realtà l'acquisto era stato fatto dall'Unione europea", ha spiegato Borghi.

Parlando, poi, degli acquisti e dei contratti sui vaccini contro il Covid, il deputato della Lega ha puntato il dito contro l'Ue: "Siamo andati a indagare su come sono stati fatti questi acquisti nell'Ue, siamo entrati in una palude, non era possibile nemmeno per gli europarlamentari sapere chi aveva comprato, come e perché. Mi viene da pensare che questo è stato uno dei tanti fallimenti del sistema dell'Ue, lo riconoscono anche i tedeschi nei confronti della von der Leyen", ha concluso.

