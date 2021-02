Striscia la Notizia, "uno come te... che cazz***": Massimo Boldi beccato così al volante. Che imbarazzo...

19 febbraio 2021 a

a

a

Massimo Boldi è stato pizzicato da Striscia la Notizia con lo smartphone mentre era alla guida della sua macchina, tra l’altro in più di una circostanza. Il famoso attore lombardo è finito nel mirino della rubrica “Vip al volante” condotta da Max Laudadio: “Di personaggi famosi che continuano a filmarsi e postare video sui social mentre stanno guidando, e quindi in barba alle normative del codice della strana, ce ne sono davvero tanti”, spiega l'inviato del tg satirico di Canale 5.

"Una scelta mia". La risposta di Maria Elena Boschi a "Striscia": ci prende per i fondelli? Girano strane voci

“Oggi abbiamo beccato il re dei cinepanettoni”, ha svelato l’inviato del tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci e condotto da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. Lauadadio ha infatti intercettato Boldi in macchina e lo ha fermato per mostrargli due video che ha girato e pubblicato sui social mentre era al volante: “Siamo venuti fin qua perché non si può fare. Uno come te… diciamo che hai fatto un errore”.

"Ricordiamo chi oggi non c'è più". Greggio, lacrime dietro il bancone di Striscia. E Iacchetti crolla

“No - lo ha corretto l’attore - ho fatto proprio una caz***”. E dato che Boldi cantava in entrambi i video “galeotti”, l’inviato di Striscia gli ha fatto chiedere scusa sulle note di ‘O mia bella madunina’: “Io lo so che ho sbagliato, qualche volta o forse più, non lo faccio più”. Tra l’altro proprio ieri, giovedì 18 febbraio, Striscia ha festeggiato le settemila un puntate: un record incredibile, iniziato il 7 novembre 1988, che è già entrato nel Guinness World Records nel novembre 2011 come “il più longevo programma televisivo satirico di informazione per numero di puntate al mondo”.

"Il principe dello sfioro". Così Olivia ha umiliato Conte in mondovisione, "Striscia" infierisce sull'ex premier: spunta un video... | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.