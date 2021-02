Domenica In, "terrorizzata, ha il Covid". La scoperta in collegamento che preoccupa Mara Venier

21 febbraio 2021 a

Commozione a Domenica In. Nella puntata del 21 febbraio si parla ancora di coronavirus, essendo passato un anno dal primo caso italiano. Qui, in collegamento, Ornella Muti. L’attrice ha ammesso che la figlia Carolina ha contratto il Covid-19 e non ha nascosto di essere preoccupata. “Una cosa che ti terrorizza - ha spiegato la Muti - è stata molto attenta e sono spaventata, non mi va più di vivere così. Ho paura per i figli, per me, non poterla raggiungere è un grande dolore”. E ancora: “Aiutiamo gli italiani ad andare avanti. Dobbiamo vivere e abbracciarci”.

L'attrice è ora in Puglia per girare un nuovo film. "Sul set siamo molto attenti a rispettare i protocolli sanitari - ha premesso -, ma voglio assolutamente vaccinarmi. Ne usciremo solo vaccino, non c'è altra scelta: così non si può lavorare, né vivere". Poi è il turno di Alessandro Sallusti. Anche il direttore del Giornale ha contratto il Covid, ma si definisce "fortunato" in quanto è asintomatico e sta bene. Non manca però un certo dispiacere: "Ieri è nato un mio nipotino ed è difficile non poterlo vedere”.

La stessa conduttrice di Rai 1 ha ammesso di aspettare solo l'antidoto contro la pandemia. “Mi vaccinerò e non vedo l’ora - ha detto a tutti -. Mi vorrei vaccinare altrimenti non si può lavorare, nè vivere". La Venier, a inizio emergenza sanitaria, si era infatti detta preoccupata per il marito che la aspettava a casa. La conduttrice temeva di metterlo a serio rischio continuando a lavorare e continuando a stare in contatto con i colleghi.

