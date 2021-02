Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto umilia Luigi Di Maio: "Ecco il suo rituale di accoppiamento", una foto imbarazzante

22 febbraio 2021 a

a

a

Luciana Littizzetto si trasforma in politologa, ovviamente a modo suo. A Che Tempo Che Fa, nella puntata del 21 febbraio, la comica spiega la differenza tra un tecnico e un politico. "A inizio mandato - è la sua analisi - i politici e i tecnici partono da un livello evolutivo altissimo tanto da essere spesso invidiati e temuti dai cittadini comuni. Ma nel giro di pochi mesi, contagiandosi a vicenda, decadono. E il fenomeno è purtroppo irreversibile". Per la Littizzeto i due si distinguono da come lavorano, come salutano e come portano la mascherina. Una tesi, quella esposta su Rai 3 nel salotto di Fabio Fazio, suffragata da alcune immagini che lasciano ben poco spazio all'immaginazione. Qui si vedono foto di Mario Draghi comparate a momenti di vita di Vincenzo De Luca, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Matteo Renzi e chi più ne ha più ne metta.

"Questo è servizio pubblico?". Lo sfregio della Littizzetto a Venezia, si scatena la rivolta contro la Rai: l'ultima vergogna

Poi si passa alla vita privata: "E veniamo all’amore - prosegue la Littizzetto -. In generale, il rapporto con l’altro sesso del tecnico è distaccato, quasi spaventato…… lo stesso non si può dire del politico che spesso nelle fasi d’amore si mostra in pubblico in rituali di accoppiamento decisamente focosi". Alle spalle Luigi Di Maio e la compagna Virginia Saba al parco. Al nuovo premier la comica aveva dedicato un intero monologo anche nella puntata precedente.

"Ma perché non gliel'hai chiesto?". Finita l'intervista a Obama, la Littizzetto mette alla berlina Fabio Fazio

"Caro Draghi, Dragoncello - diceva sempre a Che Tempo Che Fa - che tanto sapore darai alle nostre vite. Tu che conosci bene le Borse, che le hai nel cuore e anche tanto sotto gli occhi. Tu che mi fai sentire una tua mezza parente dopo che ho usato per anni i soldi col tuo autografo sopra. Appena il grande Matty (Sergio Mattarella ndr) dalla cravatta storta ti ha scelto, è sceso lo spread, sono salite le azioni, abbiamo risparmiato se mi consenti il termine non tanto tecnico, un pu***io di euro, manca solo che tu ascenda al cielo". Infine l'avvertimento: "Sono in pena per te. Ce la farai a reggere i congiuntivi sbagliati di Di Maio?Te la senti di ascoltare Renzi che parla in inglese?".

"Quanto ci è costato Obama". Ma davvero? Incredibile da Fazio, di cosa si è "accontentato" Barak

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.