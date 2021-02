I soliti ignoti, "numero 5": Maurizio Mattioli fa calare il gelo da Amadeus, "suicidio" a un passo dal trionfo

23 febbraio 2021 a

Un finale a sorpresa. Ma la sorpresa è quella sbagliata. Siamo a I soliti ignoti, il programma di Amadeus in onda su Rai 1, la puntata è quella di ieri sera, lunedì 22 febbraio. Il vip ospite in veste di concorrente è Maurizio Mattioli: in caso di vittoria, il montepremi come sempre accade sarà devoluto all'ospedale Spallanzani di Roma, in primissima linea contro il coronavirus. E Mattioli era arrivato a un passo dalla vittoria, che ha "accuratamente" schivato. Ovviamente si scherza.

Il punto è che l'ospite di Amadeus è stato a lungo indeciso sull’ignoto da abbinare al parente misterioso. Inizialmente i suoi sospetti cadevano verso il numero 8 ma alla fine ha scelto l’ignota che rispondeva al numero 5. Sbagliato. Il punto è che l'ignoto corretto era proprio quello che aveva inizialmente ipotizzato, indugiando a lungo. Insomma, Mattioli non ha seguito l'istinto e, morale della favola, ha perso.

Infatti, l'uomo entrato in studio al termine della puntata de I Soliti Ignoti-Il ritorno era il padre dell’ignoto numero 8 e non dell’ignota numero 5, indicata da Maurizio Mattioli. A un passo dalla vittoria. Tanto che anche Amadeus, quando il parente misterioso ha svelato che in effetti era il padre dell'ignoto numero otto, si è lasciato andare a un sonoro "Noooo!". Dunque, il conduttore ha aggiunto: "Ma lo avevi detto prima! Lo avevi individuato". E invece Mattioli ha avuto in extremis un ripensamento.

Per inciso, si giocava per 10.200 euro. Insomma, sarà per la prossima volta. Una simile sconfitta nei giorni scorsi aveva avuto come protagonista, suo malgrado, Nino Frassica, ospite in studio. Questa sera, martedì 23 febbraio, e domani, mercoledì, il programma andrà regolarmente in onda a differenza di quanto avvenuto nelle ultime settimane, a causa delle partite di calcio.

