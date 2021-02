Grande Fratello Vip, il dramma di Elisabetta Gregoraci in studio: "Non ce la faccio". Parola sbagliata, crollo emotivo

23 febbraio 2021 a

“Non ce la faccio, scusate ma quando sento la parola mamma io crollo”. Elisabetta Gregoraci è apparsa visibilmente emozionata al Grande Fratello Vip, non trattenendo qualche lacrima di fronte ad Alfonso Signorini e agli altri ex concorrenti del reality di Canale 5. “Poi ha detto delle parole così belle”, ha aggiunto l’ex moglie di Flavio Briatore riferendosi allo scambio tra Stefania Orlando e sua madre: “Le mamme dovrebbero essere immortali”, ha chiosato con un velo di tristezza, venendo rincuorata dalle altre donne presenti in studio.

Infatti quello tra la Orlando e la madre è stato un momento davvero molto toccante per le dirette interessate ma anche per gli spettatori a casa e non solo: la donna in un messaggio si è soffermata soprattutto sul riconoscere la bellezza del percorso all’interno della casa del GF Vip della propria figlia e ha sottolineato anche la tenerezza del rapporto che ha instaurato con Tommaso Zorzi, trattato in questi cinque mesi alla stregua del figlio che non ha mai avuto.

Ascoltando queste parole e le frasi dolci che Stefania ha speso in risposta, la Gregoraci si è emozionata molto, complice anche il meraviglioso rapporto che aveva con la propria madre, prematuramente scomparsa. “Scusate ma quando sento parlare di mamme io crollo”, ha ribadito Elisabetta venendo accolta da un caldo applauso e dalla vicinanza molto forte da parte degli ex concorrenti e del conduttore stesso.

