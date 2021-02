Sanremo 2021, l'indiscrezione su Barbara Palombelli: roba da non credere, cosa farà sul palco dell'Ariston

23 febbraio 2021 a

Il Festival di Sanremo è prossimo alla via e così iniziano a intravedersi i primi dettagli. Quest'anno l'edizione della kermesse più attesa di sempre prevede l'inaspettata presenza di Barbara Palombelli. Niente conduzione per la giornalista di Mediaset. La Palombelli, sempre impegnata con Stasera Italia su Rete 4, infatti stupirà i telespettatori in tutt'altro modo. Come? Ballando. A diffondere l'indiscrezione è niente di meno di Amadeus che, intervento su Rtl 102.5, ha fatto il punto. “La defezione di Naomi Campbell - si è detto dispiaciuto per l'assenza di quella che doveva essere la madrina della prima serata - purtroppo è dovuta alle nuove restrizione anti pandemia imposte da Biden a causa del virus“. La top model avrebbe infatti dovuto rispettare la quarantena.

Altro ospite tanto atteso il calciatore Zlatan Ibrahimović. Anche lui ha rivisto la sua ospitata. Il fuoriclasse del Milan ci sarà martedì sera, ma salterà il mercoledì per raggiungere i rossoneri a San Siro (dove alle 20.45 si disputerà Milan-Udinese) e tornerà a Sanremo da giovedì fino a sabato. “Sarà un Sanremo molto made in Italy” ha commentato il presentatore, elencando le tante personalità italiane che calcheranno il palco dell’Ariston dal 2 al 6 marzo prossimi. Proprio ieri, il conduttore aveva ufficializzato la presenza della top model bresciana Vittoria Ceretti, tra le più richieste al mondo.

Poi il conduttore scende nel dettaglio spiegando che “le ospiti femminili raccontano quello che è un loro desiderio, la loro storia, un loro momento, e poi c’è anche una co-conduzione: Elodie certo si esibirà, ma ci sarà anche una sorpresa con Matilda De Angelis, la Palombelli danzerà. L’ultima sera la Vanoni ci regalerà il pezzo con Gabbani, ma anche le sue più belle canzoni come la prima serata con Loredana Bertè che ci racconterà la storia della sua musica e presenterà il suo inedito Figlia Di…“. Insomma, serate all'insegna della spensieratezza.



