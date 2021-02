Sanremo 2021, Naomi Campbell "pacca" la Rai: tam-tam impazzito, chi potrebbe sostituirla

23 febbraio 2021 a

Il forfait della top model Naomi Campbell non ferma il festival di Sanremo, che andrà in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo. È già partito, infatti, il toto-nomi per le papabili co-conduttrici delle cinque serate della kermesse. Le quattro donne che affiancheranno per certo Amadeus sul palco dell’Ariston sono l'attrice Matilda De Angelis, la cantante Elodie, la supermodella Vittoria Ceretti e la conduttrice di Rete 4 Barbara Palombelli.

Tra le presenze femminili confermate ce ne sono due anche in zona ospiti: le cantanti Loredana Bertè e Ornella Vanoni. Ma non è escluso che le due possano diventare co-conduttrici per una sera. Intanto, iniziano a circolare anche nomi nuovi. Secondo TvBlog, infatti, durante la seconda serata insieme a Elodie potrebbe esserci anche l’attrice Luisa Ranieri, fresca del successo per la fiction di Rai 1, Le indagini di Lolita.

Nella serata di venerdì, invece, ad accompagnare Barbara Palombelli potrebbe essere la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, che ha già frequentato il Festival in autunno come giurata di Ama Sanremo. Sabato 6 marzo, invece, potrebbero salire sul palco per la serata finale due volti noti Rai: Serena Rossi dopo il successo della serie tv Mina Settembre, e Simona Ventura, che presto dovrebbe condurre Game of Games su Rai2.

