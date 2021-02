Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis? "Frequenta un ospite di Barbara d'Urso"

24 febbraio 2021 a

a

a

Dove eravamo rimasti? "Giacomo Urtis avrebbe una frequentazione fuori dalla casa del Grande Fratello Vip”: la bomba annunciata pochi giorni fa a Pomeriggio 5. Tante indiscrezioni e curiosità, senza nomi. Ed allora lo scoop ha avuto da subito un altro sapore. Ieri a Pomeriggio 5 ci ha pensato il nostro collaboratore, Francesco Fredella, a tornare sull’argomento. La d’Urso ha svelato il nome in diretta: “È Kevin? L’ex di Zorzi?”. Gelo in studio. Urtis arrossisce. “E’ il mio tatuatore”, racconta.

Grande Fratello Vip, "il fantasma si chiama Gina". Il mistero nella casa, chi è il morto a Cinecittà

Kevin è un ex di Tommaso Zorzi era stato ospite di Live non è la D’Urso. “Non mi ritengo fidanzato, è un parolone, ci siamo visti per circa due settimane prima che entrasse nella casa. L’ho conosciuto tramite un amico comune, ma all’inizio non mi piaceva, anche per come si mostrava sui social. Poi abbiamo cominciato a sentirci e ci siamo visti subito”, aveva detto.

Grande Fratello Vip, la rissa dietro le quinte a telecamere spente. "Scarpate e sgambetti", roba senza precedenti

Nella scorse settimane Urtis su Chi, in un’intervista fiume, ha parlato del suo passato e della storica fidanzata con cui è stato legato 13 anni. Acqua passata. Un’altra vita per Urtis, che sulle colonne del giornale diretto da Alfonso Signorini ha riavvolto il nastro dei ricordi parlando - per la prima volta - di quella storia che nessuno conosceva. Urtis ora si gode un altro bagno di popolarità. E’ amatissimo dal pubblico e quando esce per strada tutti lo fermano per foto e selfie. Ciuffo di ordinanza sempre spettinato. Ovviamente non può mancare, il suo look è sopra le righe. Geniale. Imitato e temuto. Simpatico e solare. Urtis si laurea a pieni voti rivelazione dell’anno.

"Esaurimento nervoso". Elisabetta Gregoraci, sfogo rubato: crollo nervoso davanti alle telecamere nascoste

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.