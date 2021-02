Mattino 5, Federica Panicucci sconvolta dal suicidio di Catricalà: "L'unica cosa che sappiamo", interrotta la diretta

24 febbraio 2021 a

Proprio in chiusura della puntata di mercoledì 24 febbraio a Mattino 5 è stata data la tragica notizia della morte di Antonio Catricalà. L’ex sottosegretario, 69 anni, è stato trovato privo di vita nella sua abitazione a Roma. Federica Panicucci e Francesco Vecchi erano visibilmente scossi: “Purtroppo dobbiamo chiudere il programma con questa notizia che definirei abbastanza sconvolgente. Antonio Catricalà è stato trovato morto questa mattina, siamo davvero sconvolti”.

Catricalà, il 'civil servant' al servizio delle istituzioni

I due hanno poi colto l’occasione per fare le loro più sincere condoglianze alla famiglia dell’uomo, il cui nome tra l’altro era emerso nelle ultime settimane per un possibile incarico all’interno del governo presieduto da Mario Draghi. “Siamo molto scossi, questo tipo di notizie non vorremmo mai darle”, ha dichiarato la Panicucci che ha poi salutato il suo pubblico dando appuntamento a domani con una nuova puntata che spazierà come al solito dalla politica ad argomenti più leggeri: “Con questa brutta ultim’ora noi chiudiamo e ci vediamo domani. Grazie a tutti per l’affetto”.

Morto suicida Antonio Catricalà, Italia sotto-choc: ex sottosegretario di Monti, lo davano in ingresso nel governo Draghi

Ovviamente la Panicucci non ha potuto aggiungere molti dettagli sulla morte di Catricalà, se non che la prima ipotesi è quella di suicidio: secondo fonti investigative si sarebbe sparato un colpo di pistola. Terminato Mattino 5, ulteriori aggiornamenti su questa vicenda - attualmente sul posto ci sono la Polizia e la Scientifica - verranno dati nel corso della giornata da TgCom24 e da tutti i telegiornali di Mediaset.

Catricalà: Procura Roma apre fascicolo

