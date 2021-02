Grande Fratello Vip, orrore puro contro Dayane Mello: "Malata mezza lesbica". Per Tommaso Zorzi finisce in disgrazia?

24 febbraio 2021 a

“Tu sei malata proprio, hai un pensiero malato”. Tommaso Zorzi si è scagliato di nuovo contro Dayane Mello, che al Grande Fratello Vip ha fatto una sorta di coming out, dichiarando dinanzi ad Alfonso Signorini e ai telespettatori di Canale 5 di essersi innamorata di Rosalinda Cannavò. “Approfittarsi e fare la figa con la storia lgbt, con uno che ste robe le ha vissute sulla sua pelle…”, ha attaccato Zorzi che poi ha aggiunto: “Vivilo sulla tua pelle cos’è una discriminazione di una relazione dello stesso sesso, poi vai a fare la figa in tv a dire che ti innamori delle donne per due, tre televoti in più… sei proprio il minimo della vita”.

La Mello ha rispedito al mittente ogni tipo di accusa, dandogli del bambino di 25 anni che parla senza conoscere e sapere nulla delle vite altrui: “Puoi dire quello che vuoi, non me ne frega niente”. Dopo averla etichettata come “mezza lesbica”, Zorzi ha però rincarato la dose: “Non parlare tu di delicatezza perché sei la persona più indelicata qua dentro già dal primo giorno”.

Successivamente la Mello, dopo aver incassato la dura presa di posizione dell’altro concorrente favorito per la vittoria del GF Vip, si è sfogata con la Cannavò, con la quale si è riavvicinata nelle ultime ore: “Io sto serena ma Tommaso mi sta buttando la m*** addosso”; ha confessato in lacrime.

