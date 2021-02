L'Eredità, Flavio Insinna sconcertato: "Hai scritto l'opposto". La campionessa ha sbagliato quiz?

24 febbraio 2021 a

La nuova campionessa dell'Eredità ha sbagliato quiz? Se lo chiedono in molti sui social subito dopo aver assistito alla Ghigliottina più folle nella storia del preserale di Rai1. Flavio Insinna assiste incredulo alla performance di Raffaella, che dopo aver eliminato al Triello il campione Guglielmo arriva dritta filata all'ultima prova, valida per aggiudicarsi un montepremi non trascurabile di 52.500 euro. Ma qui, con le famose cinque parole-indizio, succede un fatto senza precedenti.

Le 5 parole per indovinare la chiave sono "entrare", "auguri", "pagamento", "netto" e "accademico". Raffaella scrive la parola sul cartoncino, e appena vede la risposta Insinna sbianca: "Hai scritto il contrario". Quella corretta, infatti, non era "anticipo" ma "ritardo". Raffaella, di fatto, ha azzeccato il ragionamento invertendone però il senso. Lo stupore di Insinna e dei telespettatori si è trasformato nel giro di una manciata di secondi nella sua delusione: "Non ci posso credere". "Hai fatto un capolavoro stasera... - ha infierito il presentatore - ma hai scritto l'esatto contrario della risposta corretta. Purtroppo non siamo in anticipo, siamo in ritardo".

Raffaella si potrà consolare: nel suo piccolo, ha fatto la storia dell'Eredità un po' come chi l'ha preceduta martedì sera, Guglielmo, in grado di indovinare la risposta giusta in pochissimi secondi. Risposta-lampo che ha lasciato a bocca aperta Insinna e fatto scatenare i complottisti di ogni tipo.

