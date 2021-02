Striscia la notizia, la giornalista italiana cade dallo scivolo in diretta: si schianta al suolo, finisce in disgrazia

25 febbraio 2021 a

a

a

Ad andare per scivoli si impara a... scivolare. Striscia la notizia propone un cabaret di pasticcini e figuracce assortite, ovviamente tutte in favore di telecamera, e l'antico adagio riveduto e corretto si mostra sempre attuale. A "brillare", si fa per dire, è una povera giornalista italiana, inviata in un parchetto per bambini. "Eppure quando eravamo piccoli, l'altalena...": la cronista non fa neppure in tempo a finire la frase, abbarbicata su un "castello" microfono in mano, che scivola dalla scaletta di legno e crolla rovinosamente al suolo, accartocciandosi.

La mascherina di Zingaretti? Occhio al dettaglio; disastrosa figuraccia-Covid, demolito da "Striscia" | Video

Il cameraman, impietoso, non può far altro che continuare a girare, immortalando il momento per i posteri, anche se la ragazza stesa per terra sembra decisamente malridotta. Servirà da monito per i telespettatori: occhio a dove mettete i piedi, soprattutto se non avete più l'età.



Caduta rovinosa dallo scivolo: guarda la gaffe a Striscia la notizia



Altro momento cult dal Brasile, con un uomo intento a girarsi un video ai margini della strada mentre sta passando un gruppo di ciclisti durante una gara. Un concorrente, evidentemente stizzito dalla presenza non gradita, gli molla un ceffone sulla nuca, e l'incauto "telecronista" inizia a sparare improperi a raffica, con "biip" a getto continuo. "Che coppino! A questo - suggerisce ironico Ezio Greggio - gli saranno girati... i Nibali!".

Reddito grillino? "Lo scambiamo per mazzette in denaro", "Striscia" svela lo scandalo a Napoli: porcata firmata M5s





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.