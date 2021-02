Avanti un altro, Paolo Bonolis "ribalta" Mediaset. Indiscrezione sulla "puntata speciale in prima serata": chi avrà in studio

25 febbraio 2021 a

a

a

Prendete Paolo Bonolis e Luca Laurenti, aggiungeteci Elisabetta Gregoraci e avrete un Avanti un altro esplosivo. Per il ritorno con puntate inedite dell'amatissimo quiz preserale, Mediaset ha preparato uno "speciale Grande Fratello Vip" con tutti i protagonisti del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La Gregoraci, appunto, ma anche Francesco Oppini e mamma Alba Parietti (guest star e protagonista aggiunta della casa di Cinecittà, per così dire), tutti in studio per una delle puntate che andranno in onda in prima serata, a partire da metà marzo. L'indiscrezione è stata rivelata da Blasting News, secondo cui la puntata in questione sarebbe già stata registrata.

Avanti un altro, Paolo Bonolis torna in tv? Rovinoso disastro: la Bruganelli pubblica questo video e lo sputt***o | Guarda

Non poteva mancare ovviamente Tommaso Zorzi, il grande protagonista mediatico di questa edizione del GfVip, accompagnato dalla mamma. Spazio anche a Giacomo Urtis, mina vagante dello showbiz, chirurgo dei vip e vip a sua volta, sempre scatenato quando c'è da sparare chicche di gossip e indiscreti compromettenti. D'altronde, Signorini aveva scelto proprio lui come concorrente formato "inviato speciale" per rianimare la casa di Cinecittà arrivata a un momento di stanca prima di Natale.

Avanti un altro, il trionfo di Paolo Bonolis: "Chi partecipa allo show in prima serata", novità clamorose





Gli occhi di tutti però saranno puntati sulla Gregoraci, prima donna di questa stagione televisiva nonostante sia rimasta di fatto nella casa del GfVip la metà degli altri concorrenti, essendo uscita prima del 25 dicembre per "sfinimento" e nostalgia del figlio Nathan Falco. Da chi sarà accompagnata? I più ottimisti parlano di Flavio Briatore, ma sembra fantascienza. Più verosimilmente, al suo fianco ci sarà la sorella Marzia, già ottimo "palo" per il cruedele scherzo fatto dalle Iene alla showgirl caabrese.

"Bonolis manca da tanto tempo, forse...". Avanti un altro al posto di Gerry Scotti, voci (terrorizzate) di corridoio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.