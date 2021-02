Verissimo, Giulia Salemi e la storia "tossica": le violenze subite in passato, sconvolta Silvia Toffanin

25 febbraio 2021 a

Ospitata che scotta, quella messa a segno da Silvia Toffanin per la puntata di Verissimo che andrà in onda su Canale 5 sabato 27 febbraio. In studio, infatti, ecco Giulia Salemi, freschissima di eliminazione dal Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini sempre sulla rete ammiraglia Mediaset e che, dopo una edizione quasi infinita, consumerà la finalissima il prossimo lunedì, giusto in tempo per lasciare spazio al Festival di Sanremo.

La modella, 27 anni, era alla sua seconda partecipazione nella casa del GfVip. In studio, anticipano dalla redazione di Verissimo, parlerà ovviamente della storia nata all'interno della casa più spiata d'Italia con Pierpaolo Pretelli, l'ex velino che a lungo ha flirtato con Elisabetta Gregoraci: per lei, lui, aveva perso la testa. Ma l'ex moglie di Flavio Briatore non è mai andata oltre, per quanto il feeling fosse evidente. E proprio per la storia nata all'interno della casa, tra la Gregoraci e la Salemi non corre affatto buon sangue.

Giulia Salemi, nata a Piacenza e con una vulcanica madre di origini iraniane, si era iscritta all'Università, dove ha frequentato il corso di Economia e Commercio. Ma lo ha abbandonato dopo un solo anno per seguire il suo sogno: lavorare nel mondo dello spettacolo. Sogno che, oggi, di fatto ha realizzato. Nel passato, la partecipazione a Veline, dunque la finale a Miss Italia, dove nel 2014 si è classificata terza. E ancora, Pechino Express e nel 2018 la prima apparizione al Grande Fratello Vip, dove nacque l'amore con Francesco Monte, storia poi naufragata nell'estate 2019.

Nella vita della Salemi, uno dei momenti più traumatici è stata la separazione dei genitori, un tema che probabilmente affronterà anche nello studio della Toffanin. In un suo libro, Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato, ha raccontato anche una relazione "tossica" con un suo ex, delle violenze che ha subito da parte sua. Altro tema che verrà affrontato a Verissimo.

