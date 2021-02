Storie Italiane, "la nostra battaglia continua": Eleonora Daniele commovente, al fianco della piccola Melissa

Francesco Fredella 25 febbraio 2021 a

a

a

“Compie un anno la piccola Melissa, è la nostra piccola guerriera”: le parole di Eleonora Daniele commuovono tutti. Si tratta di una battaglia che la giornalista padovana sta portando avanti da settimane. Melissa è affetta da Sma, una malattia rara: serve far presto. Serve un farmaco costoso e salvavita che in altri Paesi viene autorizzato. La Daniele prende a cuore questa vicenda lanciando decine di appelli durante Storie Italiane, il programma che conduce al mattino su Rai 1, rispondono i giornalisti e il mondo dei vip: Maria Grazia Cucinotta, ad esempio, scende in campo per aiutare nella sensibilizzazione.

"Lo chiedo a voi giornalisti, fate qualcosa". Eleonora Daniele, straziante appello: salvare la vita alla piccola Melissa

Oggi Melissa compie 1 anno e la Daniele, che a maggio è diventata mamma della piccola Carlotta, manda in onda un servizio che racconta questi ultimi mesi. Un omaggio ad una bambina splendida, che ha la forza di una vera guerriera. La sua storia emoziona tutti. La piccola Melissa sarà costretta ad andare all’estero per curarsi. “La nostra battaglia continua”, afferma la Daniele durante la diretta di Storie Italiane.

"Violenza fisica evitata per pura fortuna": Elenoire Casalegno, il dramma in ascensore con la sconosciuta

Un caterpillar: Eleonora vuole andare fino in fondo alla vicenda perché la storia di Melissa è quella comune a tanti altri bambini affetti da una malattia grave come la Sma. Grazie alla forza dei genitori di Melissa viene a galla un problema che molti italiani non conoscevano. La Daniele dà spesso voce ai più deboli nella sua trasmissione e combatte con la sua in diretta ogni tipo di violenza: da quella verbale a quella fisica. Da anni la Storie Italiane è in prima linea con inchieste e battaglie, stando al fianco dei più bisognosi.

"Le risposte stanno a zero". La rabbia di Eleonora Daniele, i bambini da salvare: "Ogni giorno", la promessa ai genitori

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.