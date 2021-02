Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio mette alla prova Mario Draghi? Chi e cosa porta in studio

25 febbraio 2021 a

Paolo Del Debbio torna con Dritto e Rovescio. Nella puntata del 25 febbraio, Rete Quattro non dimentica l'emergenza coronavirus. Sotto la lente di ingrandimento questa volta il nuovo governo guidato da Mario Draghi e, più nello specifico, il nuovo Dpcm. Un decreto che ricalca quello precedente dell'era Conte, ma che si differenzia per un'ulteriore restrizione. In zona rossa gli spostamenti sono sempre vietati, anche per visitare parenti o amici. La domanda posta dal conduttore è se questa strada possa davvero fronteggiare l’emergenza sanitaria. Ospiti la vicepresidente di Forza Italia al Senato Licia Ronzulli, i deputati Alessia Rotta (Pd), Gennaro Migliore (IV) e Galeazzo Bignami (FdI) e l'infettivologo Matteo Bassetti.

Largo spazio destinato anche alla campagna vaccinale. "Mentre le dosi di vaccino stabilite dagli accordi europei scarseggiano, sembra esserci un mercato parallelo con mediatori pronti a vendere milioni di fiale. Come si può risolvere questo problema? Il nuovo governo promuoverà un deciso cambio di passo per garantire a tutti la vaccinazione nel più breve tempo possibile?", si chiedono in una nota sulla presentazione della trasmissione della rete Mediaset. E ogni riferimento non sembra essere puramente casuale. D'altronde non sono una novità i flop del commissario per l'emergenza Domenico Arcuri.

Poi Del Debbio affronterà nuovamente il tema "smartworking". Da una parte chi reputa sia necessario per diminuire i contagi da Covid-19, dall'altra chi teme ci sia qualche lavoratore che se ne approfitti. Insomma, ne vedremo delle belle. Come ogni settimana.

