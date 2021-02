Pomeriggio 5, "devi farlo". La proposta di Barbara d'Urso a Mara Venier: dove vuole vederla

25 febbraio 2021 a

Dopo la fake news sulla presunta morte del marito di Mara Venier, Barbara d’Urso ha voluto parlare della faccenda a Pomeriggio 5 lanciando una clip riepilogativa su questa vicenda. Nel video è stata mandata in onda anche l’intervista che Barbara d’Urso ha fatto anni fa all’attuale conduttrice di Domenica In. E una volta finita questa clip, Barbara d’Urso ha fatto una proposta a Mara Venier, asserendo di volerla presto intervistare: “Mara ma che ricordi…Devi assolutamente venire a farti fare una dursintervista da me…Poi io ti prometto che vengo da te a farmi fare una venierintervista…".

Barbara d’Urso parlando sempre di questa faccenda legata alla fake news su Nicola Carraro, ha anche rivelato ai suoi telespettatori di aver sentito al telefono la Venier. E quest’ultima più che arrabbiata su questa faccenda sarebbe assai amareggiata: “Ovviamente Mara e Nicola mi stanno guardando e sono insieme a voi…Mara è molto arrabbiata, anzi direi amareggiata…Mi ha scritto che chi ha lanciato questa news è senza cuore…Hanno scritto cose non vere sul suo amato Nicola…”.

La conduttrice di Pomeriggio 5, la quale potrebbe essere sostituita da Elisa Isoardi la domenica pomeriggio, si è poi rivolta al marito di Mara Venier cercando di rincuorarlo: “Nicola, un bacio grande…Ti hanno allungato la vita…Lasciali perdere…”. Barbara d’Urso ha poi concluso il programma salutando caldamente la sua amica e collega Mara Venier, cogliendo l’occasione per farle anche i più sinceri complimenti per gli ascolti fin quei ottenuti con la sua Domenica In: “Saluto Mara che sta avendo un grande successo…Tutto meritato…”

